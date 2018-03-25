Ученые: Новые тесты развеяли мифы о приобретении мудрости с возрастом

Во время эксперимента люди разной возрастной категории попадали в ситуации, требующие показать свои мысли и чувства, а также интуитивно понимать поведения и мотивацию собеседников. Оказалось, что такие навыки присущи многим молодым особам, а количество житейских переживаний не связано со способностями определять мысли других индивидуумов.Тесты имели 40 вопросов, после чего были проанализированы результаты. Ученые отметили, что интроверты оказались намного проницательнее экстравертов, смотрящих на мир сквозь “розовые очки”. Благодаря своей меланхолии данная категория лиц может иметь отследить ситуацию и найти из нее выход.