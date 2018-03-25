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Ученые: Новые тесты развеяли мифы о приобретении мудрости с возрастом

Ученые из Йеля разработали новые тесты, определяющие показатели мудрости у добровольцев. Они развеяли мифы, что она приобретается с возрастом.

Во время эксперимента люди разной возрастной категории попадали в ситуации, требующие показать свои мысли и чувства, а также интуитивно понимать поведения и мотивацию собеседников. Оказалось, что такие навыки присущи многим молодым особам, а количество житейских переживаний не связано со способностями определять мысли других индивидуумов.

Ученые: Новые тесты развеяли мифы о приобретении мудрости с возрастом


Тесты имели 40 вопросов, после чего были проанализированы результаты. Ученые отметили, что интроверты оказались намного проницательнее экстравертов, смотрящих на мир сквозь “розовые очки”. Благодаря своей меланхолии данная категория лиц может иметь отследить ситуацию и найти из нее выход.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:25
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