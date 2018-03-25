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Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

Татьяна Котова, являющаяся известной певицей, в рамках Instagram поделилась с фанатами секретами гармонии и совершенства. Артистка к посту добавила фото, на котором запечатлена в полупрозрачном белье.

Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности


Котова обнародовала фото, на котором изображена в эротическом белье. Бюстгальтер певицы абсолютно не скрывает её пышную грудь. Особой сексуальности и шарма придают артистке её кудрявые светлые волосы. Татьяна, демонстрируя свою красоту, сказала, что надо себя любить.

Котова сказала, что любовь наполняет энергией, которую люди превращают в эмоции и чувства. По мнению звезды, любовь – это самопознание, самосовершенствование и саморазвитие, это желание действовать красиво и качественно. Фолловеры Котовой согласились с её мнением, а также осыпали артистку комплиментами. Публикация в течение двух дней сумела собрать более 30 тысяч отметок «Мне нравится» и более 190 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:35
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