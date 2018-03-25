Татьяна Котова в нижнем белье рассказала о самовлюбленности

Котова обнародовала фото, на котором изображена в эротическом белье. Бюстгальтер певицы абсолютно не скрывает её пышную грудь. Особой сексуальности и шарма придают артистке её кудрявые светлые волосы. Татьяна, демонстрируя свою красоту, сказала, что надо себя любить.Котова сказала, что любовь наполняет энергией, которую люди превращают в эмоции и чувства. По мнению звезды, любовь – это самопознание, самосовершенствование и саморазвитие, это желание действовать красиво и качественно. Фолловеры Котовой согласились с её мнением, а также осыпали артистку комплиментами. Публикация в течение двух дней сумела собрать более 30 тысяч отметок «Мне нравится» и более 190 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.