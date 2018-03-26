Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для детей опасен телевизор

По словам экспертов, постоянный просмотр телевизора, у ребёнка формирует очень пассивное отношение к жизни. Родители должны детей забирать от голубого экрана, показывая им преимущества реальной жизни. Специалисты помимо нарушений восприятий окружающего мира отмечают, что у детей может развиваться ожирение, близорукость. Экспертами отмечается опасность появления у детей излишней гиперактивности, а также возбудимости. При этом возможны очень серьезные повреждения детской нервной системы.Родители чтобы отвлечь ребенка часто усаживают его перед экраном телевизора. Таким образом, они освобождают себе руки, однако могут искалечить ребёнку будущую его жизнь.