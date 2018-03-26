АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для детей опасен телевизор

Роспотребнадзор предупредил волгоградское население касательно вреда телевидения для их детей. Экспертами отмечается, что длительный просмотр различных телепередач очень негативно воздействует на развитие подрастающего современного поколения.

Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для детей опасен телевизор

По словам экспертов, постоянный просмотр телевизора, у ребёнка формирует очень пассивное отношение к жизни. Родители должны детей забирать от голубого экрана, показывая им преимущества реальной жизни. Специалисты помимо нарушений восприятий окружающего мира отмечают, что у детей может развиваться ожирение, близорукость. Экспертами отмечается опасность появления у детей излишней гиперактивности, а также возбудимости. При этом возможны очень серьезные повреждения детской нервной системы.

Родители чтобы отвлечь ребенка часто усаживают его перед экраном телевизора. Таким образом, они освобождают себе руки, однако могут искалечить ребёнку будущую его жизнь.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA с помощью плесени надеется найти внеземную
Анфиса Чехова в купальнике удивила своей тонкой
Звезды отечественного шоу-бизнеса выразили
Новшества Google Play помогут обходить блокировку
Фанаты нашли очередное доказательство
В Кремле 26 марта вручат премии президента в
Джордж из джунглей из-за лишнего веса изменился
Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина
В медучреждениях столицы пройдут дни открытых
Число активных пользователей Telegram достигло
Сестра Ольги Бузовой решила стать фитнес-блогером
Эксперты назвали ТОП-5 отраженных в видеоиграх
Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, чем для
На полигоне «Ядрово» устанавливают систему
Нелли Ермолаева страшится лишиться супруга после
В школах США используют искусственный интеллект
Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за
По мнению Россельхознадзора, голуби несут
Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет
Перевод часов на летнее время негативно влияет на
Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Индия перенесла запуск лунного ровера на конец
В Казани обнаружен самый роскошный
В Санкт-Петербурге экстрасенсы будут выбирать
В Алтайском крае подтопило две дороги
В Ленобласти подросток погиб в трансформаторной
Приэльбрусье закрыли для туристов вследствие
Эксперты раскрыли тайну уникального алхимического
В компании Porsche назвали 5 своих самых быстрых
Просмотреть все новости