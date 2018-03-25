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Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе

Бывшие участники телестройки «Дом-2» Захар Саленко и Лера Фрост снова начали общаться.

Недавно поклонники Фрост и Саленко заметили, что бывшие влюбленные добавили друг друга в социальных сетях, а среди общих знакомых появились их совместные снимки. Лера и Захар вновь вместе отдыхают в одной компании, поэтому многие сразу же заподозрили, что ребята помирились.

Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе

К тому же недавно Фрост опубликовала фотографию с красивым букетом цветов, в описании к нему девушка добавился, что мужчина всегда трепетно относится к женщине, когда влюблен. Фанаты решили, что Лера так намекает на Саленко, который сделал первый шаг к примирению.

Пока официального заявления о возобновлении отношений ни от одного из бывших участников «Дома-2» не поступало. Ведь, возможно, что они просто стали хорошими друзьями, забыв прежние обиды.

Однако Фрост все чаще стала публиковать записи с романтичными комментариями, что может говорить только об одном: девушка влюблена.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:23
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