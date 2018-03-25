Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе

Недавно поклонники Фрост и Саленко заметили, что бывшие влюбленные добавили друг друга в социальных сетях, а среди общих знакомых появились их совместные снимки. Лера и Захар вновь вместе отдыхают в одной компании, поэтому многие сразу же заподозрили, что ребята помирились.К тому же недавно Фрост опубликовала фотографию с красивым букетом цветов, в описании к нему девушка добавился, что мужчина всегда трепетно относится к женщине, когда влюблен. Фанаты решили, что Лера так намекает на Саленко, который сделал первый шаг к примирению.Пока официального заявления о возобновлении отношений ни от одного из бывших участников «Дома-2» не поступало. Ведь, возможно, что они просто стали хорошими друзьями, забыв прежние обиды.Однако Фрост все чаще стала публиковать записи с романтичными комментариями, что может говорить только об одном: девушка влюблена.