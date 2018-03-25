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Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

Любовь Успенская обнародовала в рамках Instagram видеоролик нашумевшего скандала на борту самолёта «Аэрофлота». Певица отметила, что поведение представителей компании неподобающее, а также не следовало выставлять эту ситуацию на всеобщее обозрение.

Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

В своём Instagram Успенская обнародовала ролик, который дополнила своими мыслями касательно произошедшего. Артистка отметила, что все присутствующие при данном конфликте, были просто в шоке. Певица считает, что представители компании могли быть более солидарны.

Стоит напомнить, что причиной для инцидента стал отказ Успенской убирать свою собаку в переноску. Стюардесса пожаловалась капитану самолёта, а также обратилась к полицейским. Любовь сказала, что в данном поступке не видит ничего плохого. Обнародованное видео даёт понять, что исполнительница песен была абсолютно в трезвом состоянии. Фанаты Успенской сказали, что представители компании «Аэрофлот» вели себя по-хамски.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:45
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