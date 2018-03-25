Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с "Аэрофлотом"

В своём Instagram Успенская обнародовала ролик, который дополнила своими мыслями касательно произошедшего. Артистка отметила, что все присутствующие при данном конфликте, были просто в шоке. Певица считает, что представители компании могли быть более солидарны.Стоит напомнить, что причиной для инцидента стал отказ Успенской убирать свою собаку в переноску. Стюардесса пожаловалась капитану самолёта, а также обратилась к полицейским. Любовь сказала, что в данном поступке не видит ничего плохого. Обнародованное видео даёт понять, что исполнительница песен была абсолютно в трезвом состоянии. Фанаты Успенской сказали, что представители компании «Аэрофлот» вели себя по-хамски.