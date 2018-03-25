АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке после рождения ребенка

В своем Instagram Нелли Ермолаева завела разговор с подписчиками насчет того, что после рождения малыша брак с мужем дает трещину.
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке после рождения ребенка


Малыш Мирон, который не так давно появился на свет, был желанным ребенком и Нелли Ермолаева с Кириллом Андреевым его очень любят и балуют. Как говорит сама Нелли, их отношения с мужем можно назвать образцовыми. Но все чаще она в Instagram стала поднимать проблему семей, которые с рождением ребенка переживают негативный опыт.

Так, знаменитость рассказала о своей знакомой, которая все свое время посвящает лишь малышу, а на мужа, тем более на секс с ним у нее нет ни сил, ни времени. Это, по мнению Нелли – первые звоночки к семейной трещине. И советует обязательно уделять время мужу, уложив ребенка спать, и проводя совместные вечера за просмотром фильмов. Не отказывать мужу в интиме. По мнению Ермолаевой, молодые мамы зря стесняются послеродовой фигуры. Кроме того, нужно и просто разговаривать с супругом и слышать его.

Блогерша призывает молодых родителей успешно пройти испытание малышом и сохранить семьи.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости