Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке после рождения ребенка

Малыш Мирон, который не так давно появился на свет, был желанным ребенком и Нелли Ермолаева с Кириллом Андреевым его очень любят и балуют. Как говорит сама Нелли, их отношения с мужем можно назвать образцовыми. Но все чаще она в Instagram стала поднимать проблему семей, которые с рождением ребенка переживают негативный опыт.Так, знаменитость рассказала о своей знакомой, которая все свое время посвящает лишь малышу, а на мужа, тем более на секс с ним у нее нет ни сил, ни времени. Это, по мнению Нелли – первые звоночки к семейной трещине. И советует обязательно уделять время мужу, уложив ребенка спать, и проводя совместные вечера за просмотром фильмов. Не отказывать мужу в интиме. По мнению Ермолаевой, молодые мамы зря стесняются послеродовой фигуры. Кроме того, нужно и просто разговаривать с супругом и слышать его.Блогерша призывает молодых родителей успешно пройти испытание малышом и сохранить семьи.