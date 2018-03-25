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В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире

Жительница Уэльса опубликовала в сетях фото своего домашнего питомца. Она не согласна с выводами экспертов, назвавших его самой одной из самых страшных собак в мире, потому что животное помогло ей преодолеть трудности в жизни.

Пес Чейз относится к породе китайской хохлатой собаки, но сильно отличается от своих собратьев. Он почти не имеет шерсти и зубов, а также страдает от катаракты глаза. Женщина не обращает внимания на внешний вид своего любимца, потому что помнит о трагедии, случившейся в ее семье.

В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире


Когда она была 18-летней девушкой, мать погибла в аварии, а этот верный друг помог молодой особе поверить в себя и избавиться от незащищенности. Сейчас Шторм Шайлер отметила, что люди любят животных за их внутренние качества, и сильно расстраивается из-за несправедливых выводов специалистов.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:05
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