В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире

Пес Чейз относится к породе китайской хохлатой собаки, но сильно отличается от своих собратьев. Он почти не имеет шерсти и зубов, а также страдает от катаракты глаза. Женщина не обращает внимания на внешний вид своего любимца, потому что помнит о трагедии, случившейся в ее семье.Когда она была 18-летней девушкой, мать погибла в аварии, а этот верный друг помог молодой особе поверить в себя и избавиться от незащищенности. Сейчас Шторм Шайлер отметила, что люди любят животных за их внутренние качества, и сильно расстраивается из-за несправедливых выводов специалистов.