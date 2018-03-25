АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов

Главная героиня фильма, сыгравшая в «Чудо-женщине» Галь Гадот уверена, что главный герой фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс скопировал её манеру игры. Известная актриса объяснила это тем, что жесты в трейлере второй части Дэдпула полностью имитируют жесты её героини.

На своей официальной странице в твиттере Галь Гадот написала, что Рейнольдс украл её образ. Такую информацию девушка разместила под фотографией фильма «Дедпул 2», где главный герой стоит со скрещенными руками на груди.

Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов


После этой новости многие поклонницы чудо-женщины начали позировать в такой же манере и выставлять снимки на свои страницы в социальной сети, чтобы проявить солидарность. Райан Рейнольдс не стал отмалчиваться и сразу отреагировал на обвинение, написав под комментарием Гадот, что подражание – это самый честный способ воровства. Позже в социальных сетях начали появляться фотографии из других фильмов, где герои скрещивали руки на груди.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 20:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Древние рисунки в пещерах индейцев Апачи доказали
"Неудавшаяся звезда": Ученые рассказали о
Турция испытала первые свои баллистические ракеты
Учёные: люди с психическими проблемами склонны к
Во Франции испытают загоризонтный радар
Род Стюарт раскритиковал «прощальный тур» Элтона
В 2020 году Boeing выпустит первый палубный
В США отказываются устанавливать памятник
Три альпиниста погибли при сходе лавины в
Необычный автомобиль с лестницей на крыше
В Беларуси врачи оперировали мозг подростку и
Американский стартап предлагает нарезной кетчуп
Ученые: Уникальные возможности космического звука
Ученые: Инсульт может передаваться людям по
Xiaomi подарит счастливчику смартфон Redmi 5 Plus
Восточную Гуту покинули боевики с семьями и
Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым
Руководство «Дома-2» решило убрать зрительское
Эксперты: Huawei P20 будет достойным конкурентом
Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов
Компания Qantas Airlines произвела первый
Поклонники уличили Анастасию Волочкову в обмане
Лена Хромина рассказала, что Саймон Марданшин
Брэдли Купер и Ирина Шейк были замечены папарацци
Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду
По мнению телезрителей, Марине Африкантовой пора
Порошенко заявил о «разоблачении» Саакашвили и
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Просмотреть все новости