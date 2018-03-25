Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов
Главная героиня фильма, сыгравшая в «Чудо-женщине» Галь Гадот уверена, что главный герой фильма «Дэдпул» Райан Рейнольдс скопировал её манеру игры. Известная актриса объяснила это тем, что жесты в трейлере второй части Дэдпула полностью имитируют жесты её героини.
На своей официальной странице в твиттере Галь Гадот написала, что Рейнольдс украл её образ. Такую информацию девушка разместила под фотографией фильма «Дедпул 2», где главный герой стоит со скрещенными руками на груди.
После этой новости многие поклонницы чудо-женщины начали позировать в такой же манере и выставлять снимки на свои страницы в социальной сети, чтобы проявить солидарность. Райан Рейнольдс не стал отмалчиваться и сразу отреагировал на обвинение, написав под комментарием Гадот, что подражание – это самый честный способ воровства. Позже в социальных сетях начали появляться фотографии из других фильмов, где герои скрещивали руки на груди.
На своей официальной странице в твиттере Галь Гадот написала, что Рейнольдс украл её образ. Такую информацию девушка разместила под фотографией фильма «Дедпул 2», где главный герой стоит со скрещенными руками на груди.
После этой новости многие поклонницы чудо-женщины начали позировать в такой же манере и выставлять снимки на свои страницы в социальной сети, чтобы проявить солидарность. Райан Рейнольдс не стал отмалчиваться и сразу отреагировал на обвинение, написав под комментарием Гадот, что подражание – это самый честный способ воровства. Позже в социальных сетях начали появляться фотографии из других фильмов, где герои скрещивали руки на груди.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 20:35