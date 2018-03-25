Чудо-женщина обвинила Дэдпула в краже её жестов

На своей официальной странице в твиттере Галь Гадот написала, что Рейнольдс украл её образ. Такую информацию девушка разместила под фотографией фильма «Дедпул 2», где главный герой стоит со скрещенными руками на груди.После этой новости многие поклонницы чудо-женщины начали позировать в такой же манере и выставлять снимки на свои страницы в социальной сети, чтобы проявить солидарность. Райан Рейнольдс не стал отмалчиваться и сразу отреагировал на обвинение, написав под комментарием Гадот, что подражание – это самый честный способ воровства. Позже в социальных сетях начали появляться фотографии из других фильмов, где герои скрещивали руки на груди.