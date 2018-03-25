Три альпиниста погибли при сходе лавины в японских горах
Семерых альпинистов на территории Японии накрыла лавина, сошедшая со снежной вершины горы. При этом трое из альпинистов погибли.
Данный инцидент произошел 25 марта в горах Яцугадакэ префектуры Нагано. Команда, состоящая из семи альпинистов отправилась покорять Амиду. Это одна из вершин местной горной гряды Яцугадакэ, которая находится на высоте примерно в 3 000 метров. Этот маршрут очень сложный. Три человека из них погибли. Один из выживших спортсменов смог связаться со службой спасения. Альпинистов доставили в ближайший медицинский центр на вертолете. При этом данные люди имели различного рода травмы.
В ходе спасательной операции медицинские специалисты у погибших зафиксировали остановку сердца. Представителями службы спасения было отмечено, что альпинисты передвигались в связке. Они оказались заблокированными снежной массой, непосредственно после того, как соскользнули неожиданно с тропы, по которой передвигались.
Данный инцидент произошел 25 марта в горах Яцугадакэ префектуры Нагано. Команда, состоящая из семи альпинистов отправилась покорять Амиду. Это одна из вершин местной горной гряды Яцугадакэ, которая находится на высоте примерно в 3 000 метров. Этот маршрут очень сложный. Три человека из них погибли. Один из выживших спортсменов смог связаться со службой спасения. Альпинистов доставили в ближайший медицинский центр на вертолете. При этом данные люди имели различного рода травмы.
В ходе спасательной операции медицинские специалисты у погибших зафиксировали остановку сердца. Представителями службы спасения было отмечено, что альпинисты передвигались в связке. Они оказались заблокированными снежной массой, непосредственно после того, как соскользнули неожиданно с тропы, по которой передвигались.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:25