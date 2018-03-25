Анну Седокову заподозрили в беременности

В прошедшем году Седокова родила третьего ребёнка - крепкого сынишку. Отцом малыша стал Артем Комаров. Молодая пара пока живёт в гражданском браке. После программы «Контрольная закупка», где певица с большим аппетитом поедала соленые помидоры, появились слухи касательно её четвертой беременности. Седокова эту новость опровергает, объяснив тем, что сильно любит соления.Стоит отметить, что у исполнительницы песен трое детей. Первую дочку Алину артистка родила от Валентина Белькевича. Вторая дочка Моника появилась на свет от Максима Чернявского. Девочка сейчас проживает в США вместе со своим отцом. Анна практически не видится с дочерью. Третий сын появился от теперешних отношений с Артемом Комаровым.