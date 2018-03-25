В Qualcomm объяснили преимущества своих ARM-ноутбуков
Многие пользователи до сих пор не могут понять, зачем в ноутбук устанавливать мобильный процессор как это делает компания Qualcomm. Так представители американского бренда решили объяснить, чем ARM-ноутбуки с Windows 10 могут быть хороши.
Для этого в Сеть было запущено три видеоролика, в которых пользователям наглядно показали преимущества устройств с ARM-архитектурой. В качестве сравнения был взят обычный ноутбук компании Dell, который работает на основе процессора Intel.
Первое видео показало, что автономность работы ARM-компьютера при воспроизведении видео составила 22 часа, тогда как другая модель продержалась всего 13 часов. Вторая видеозапись продемонстрировала быстроту включения ARM-аппарата по сравнению с ноутбуком на процессоре Intel.
И наконец, третьим достоинством мобильного процессора оказался меньший уровень нагрева.
Таким образом, производитель показал сильные стороны своего Snapdragon 835, который используется в ARM-ноутбуках.
Для этого в Сеть было запущено три видеоролика, в которых пользователям наглядно показали преимущества устройств с ARM-архитектурой. В качестве сравнения был взят обычный ноутбук компании Dell, который работает на основе процессора Intel.
Первое видео показало, что автономность работы ARM-компьютера при воспроизведении видео составила 22 часа, тогда как другая модель продержалась всего 13 часов. Вторая видеозапись продемонстрировала быстроту включения ARM-аппарата по сравнению с ноутбуком на процессоре Intel.
И наконец, третьим достоинством мобильного процессора оказался меньший уровень нагрева.
Таким образом, производитель показал сильные стороны своего Snapdragon 835, который используется в ARM-ноутбуках.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:15