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Во Франции испытают загоризонтный радар

Вскоре группа французских специалистов испытает загоризонтный радар. В рамках испытаний оборудования станут применять технологии, которые выполнены в масштабе 1:8. При этом высота системы составляет 20 метров.

Во Франции испытают загоризонтный радар


Данное оборудование размещается на территории исследовательского полигона в Бискароссе на юго-западе Франции. Компания Onera начала испытывать первый прототип, который конструктивно представляет собой радиолокационную станцию. Её изготовили на базе применения прогрессивных технологий. В свою очередь загоризонтный комплекс станут в недалёком будущем применять для фиксации пусков современных баллистических ракет, сопровождения прочих воздушных целей, начиная с момента запуска, а также заканчивая расчётной точкой падения. Новая разработка называется DRTLP.

Технически загоризонтный радар использует эффект, который основан на отражении от земной ионосферы коротких радиоволн частотой в 3-30 Мгц, позволяя «видеть» цели, на расстоянии более нескольких тысяч километров.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:45
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