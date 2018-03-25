Во Франции испытают загоризонтный радар

Данное оборудование размещается на территории исследовательского полигона в Бискароссе на юго-западе Франции. Компания Onera начала испытывать первый прототип, который конструктивно представляет собой радиолокационную станцию. Её изготовили на базе применения прогрессивных технологий. В свою очередь загоризонтный комплекс станут в недалёком будущем применять для фиксации пусков современных баллистических ракет, сопровождения прочих воздушных целей, начиная с момента запуска, а также заканчивая расчётной точкой падения. Новая разработка называется DRTLP.Технически загоризонтный радар использует эффект, который основан на отражении от земной ионосферы коротких радиоволн частотой в 3-30 Мгц, позволяя «видеть» цели, на расстоянии более нескольких тысяч километров.