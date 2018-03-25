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Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых колготок

Экс-участница известного телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева была раскритикована за то, что надела дешевые колготки под вечернее платье.

Недавно в Сети появился снимок, на котором Водонаева позирует вместе с еще одной бывшей участницей телестройки Катей Жужей. Звезды, по всей видимости, решили посетить какое-то закрытое мероприятие для знаменитостей, так как надели самые яркие наряды.

Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых колготок

Однако пользователи раскритиковали внешний вид Алены. Экс-участница выбрала женственное платье и подходящие под него туфли. Однако фолловеров смутило то, что Водонаева решила надеть странные темно-бежевые колготки, которые смотрятся уж слишком дешево и безвкусно.

Некоторые начали предполагать, что погоня за брендами довела Алену до того, что ей не хватает денег на хорошие колготки. Но критике подверглась также и Жужа. Девушку раскритиковали за слишком пестрый наряд, который смотрится слишком вызывающе.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:42
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