Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых колготок

Недавно в Сети появился снимок, на котором Водонаева позирует вместе с еще одной бывшей участницей телестройки Катей Жужей. Звезды, по всей видимости, решили посетить какое-то закрытое мероприятие для знаменитостей, так как надели самые яркие наряды.Однако пользователи раскритиковали внешний вид Алены. Экс-участница выбрала женственное платье и подходящие под него туфли. Однако фолловеров смутило то, что Водонаева решила надеть странные темно-бежевые колготки, которые смотрятся уж слишком дешево и безвкусно.Некоторые начали предполагать, что погоня за брендами довела Алену до того, что ей не хватает денег на хорошие колготки. Но критике подверглась также и Жужа. Девушку раскритиковали за слишком пестрый наряд, который смотрится слишком вызывающе.