В школах США используют искусственный интеллект для определения опасных учеников

Искусственный интеллект для поиска проблемных учеников уже начала использовать техшкола Шошин Вэлли. Поиск происходит, учитывая данные социальных сетей, в которых есть ученики. Специалисты рассказывают, что это далеко не первая школа, которая использует новую систему.Создателем данной системы является компания Social Sentinel, имеющая в своем арсенале «библиотеку угроз». Так называемая библиотека содержит 500 тысяч индикаторов, благодаря которым можно найти опасного человека. Ученики школ, в которых действует система, не подозревали, что их мониторили, но специалисты утверждают, что этот шаг нельзя расценивать как слежку, а стоит воспринимать как предупреждение возможных угроз. Известно, что с помощью ИИ уже удалось спасти множество жизней.