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В школах США используют искусственный интеллект для определения опасных учеников

В школах США начали использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы определить характер учеников. У данной технологии существует собственная «библиотека угроз», способствующая поиску учеников, которые могут навредить остальным или себе.

Искусственный интеллект для поиска проблемных учеников уже начала использовать техшкола Шошин Вэлли. Поиск происходит, учитывая данные социальных сетей, в которых есть ученики. Специалисты рассказывают, что это далеко не первая школа, которая использует новую систему.
В школах США используют искусственный интеллект для определения опасных учеников


Создателем данной системы является компания Social Sentinel, имеющая в своем арсенале «библиотеку угроз». Так называемая библиотека содержит 500 тысяч индикаторов, благодаря которым можно найти опасного человека. Ученики школ, в которых действует система, не подозревали, что их мониторили, но специалисты утверждают, что этот шаг нельзя расценивать как слежку, а стоит воспринимать как предупреждение возможных угроз. Известно, что с помощью ИИ уже удалось спасти множество жизней.
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Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 07:00
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