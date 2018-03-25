Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
Ким Кардашьян опозорилась перед своими более, чем 100 миллионами подписчиков в Instagram, опубликовав криво отредактированное фото.
В свой аккаунт американская звезда выложила свежий снимок, однако снискала этим позорные минуты славы. Все дело в том, что Ким опубликовала криворуко отредактированную фотографию и поклонники сразу рассмотрели на ней сплющенное авто за заднем фоне. Кроме этого придирчивый взгляд фанатов выцепил неестественный изгиб линии тротуара.
Поклонники это дело так не оставили, нашли в Сети оригинал фото и сравнили его с «кривым». Скорее всего, телезвезда с помощью редактора постаралась скрыть лишние складки у своей фигуры. Но то ли Ким не сильно разбирается в редакторе, то ли просто была невнимательна – получилось то, что получилось.
Хоть подписчики и высмеяли фотографию звезды, она все же пока красуется в
Instagram, правда, комментарии к ней хозяйка отключила.
В свой аккаунт американская звезда выложила свежий снимок, однако снискала этим позорные минуты славы. Все дело в том, что Ким опубликовала криворуко отредактированную фотографию и поклонники сразу рассмотрели на ней сплющенное авто за заднем фоне. Кроме этого придирчивый взгляд фанатов выцепил неестественный изгиб линии тротуара.
Поклонники это дело так не оставили, нашли в Сети оригинал фото и сравнили его с «кривым». Скорее всего, телезвезда с помощью редактора постаралась скрыть лишние складки у своей фигуры. Но то ли Ким не сильно разбирается в редакторе, то ли просто была невнимательна – получилось то, что получилось.
Хоть подписчики и высмеяли фотографию звезды, она все же пока красуется в
Instagram, правда, комментарии к ней хозяйка отключила.