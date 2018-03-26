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На полигоне «Ядрово» устанавливают систему очистки фильтрата

Работы, касающиеся откачки фильтрата с полигона «Ядрово» начнутся 25 марта. Такое срочное решение было принято после осмотра действующего мусорного полигона. В осмотре участвовал Александр Чупраков - спецпредставитель губернатора Подмосковья с экологии.

На полигоне «Ядрово» устанавливают систему очистки фильтрата


На свалке из-за стоящего смрада сейчас ввели режим ЧС. Раньше сообщалось, что в районе «Ядрово» наблюдался кратковременный выброс газа, который не отразился в итоге на экологической ситуации. Чупраков после проведения необходимых замеров опроверг заявления касательно превышения допустимых норм загрязнения окружающего воздуха. Власти Московской области принимают меры по оперативному устранению негативных последствий в «Ядрово».

На свалке установили уже шесть станций экологического мониторинга. Заработали мобильные лаборатории и штаб МЧС. В центре Волоколамска установили экран, показывающий каждые 4 часа результаты проб ПДК имеющихся загрязняющих веществ.
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Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
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