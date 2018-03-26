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Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за наркотиков

Поклонники актера из сериала “Великолепный век узнали, что Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за наркотиков. Такое событие шокировало людей и стало сенсацией местной прессы.

Он блестяще сыграл роль Бехрам-паши, а также стал пользоваться популярностью после фильма “Восток-Запад”. Актер был задержан в стамбульском кафе, после чего сотрудники нашли у него запрещенные вещества, что также относилось к другу и братьям звезды. После ареста один человек оказался наркоторговцем, снабжавшим ими многих артистов, в числе которых оказался Серхан Онату.

Актер Аднан Коч может оказаться в тюрьме из-за наркотиков


Сейчас Аднан Коч находится под стражей, хотя может заплатить 720000 руб за каждый грамм наркотиков и ждать решение суда дома. Закон страны предусматривает для преступников тюремный срок – 17 лет или смертную казнь при неопровержимых доказательствах распространения веществ.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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