АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Сестры Колисниченко помирились с отцом, который их бросил

Бывшие участница телепроекта «Дом-2» Юлия и Катя Салибековы рассказали о том, почему они много лет не общались с отцом и как произошло их примирение.

Юля и Катя выросли в неполной семье. Их воспитывала только мама, а отец бросил семью еще до появления девочек на свет. Родители никогда не состояли в официальном браке, а мать говорила девочкам, что их папа погиб. Однако вскоре сестры узнали правду.

Сестры Колисниченко помирились с отцом, который их бросил

И всего лишь несколько месяцев назад экс-участницы «Дома-2» познакомились с отцом и простили ему все свои обиды. Как оказалось, мужчину нашли журналисты одного из крупнейших телеканалов. Ему уже исполнилось 70 лет и проживает он в Одессе.

Юлия и Екатерина лично с ним еще не познакомились, но активно поддерживают связь с отцом через Интернет. Сестры планируют этим летом съездить в Одессу, чтобы встретиться с ним лично. Стоит добавить, что девушкам было сложно воспринимать его как отца, но постепенно они нашли общий язык.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Уэльсе живет одна из самых страшных собак в мире
Новый электрокар Bentley Plotting могут собрать
Дарья Пынзарь с арбузом хочет остановить мгновение
Нелли Ермолаева завела разговор о трещине в браке
Канадская 9-летняя девочка благодаря силе духа
Любовь Успенская раскрыла подробности скандала с
Ким Кардашьян опозорилась в Instagram
В Финляндии арендатор квартиры попал в тюрьму
Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время
Ученые: После удаления половины мозга человек
Анну Седокову заподозрили в беременности
Армия США выпустила комиксы про кибервойну
Лера Фрост и Захар Саленко снова вместе
Новый процессор Exynos 9610 предложит смартфонам
Ричард Хаас: США переживает самый опасный момент
Жители Владивостока обеспокоены поведением
Курсы балета для китайских бабушек стали
27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi
В РФ начались масштабные учения по тушению лесных
Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением
Алену Водонаеву раскритиковали за ношение дешевых
Ведущая Лера Кудрявцева призналась в любви к
Теперь Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Просмотреть все новости