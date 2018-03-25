Сестры Колисниченко помирились с отцом, который их бросил

Юля и Катя выросли в неполной семье. Их воспитывала только мама, а отец бросил семью еще до появления девочек на свет. Родители никогда не состояли в официальном браке, а мать говорила девочкам, что их папа погиб. Однако вскоре сестры узнали правду.И всего лишь несколько месяцев назад экс-участницы «Дома-2» познакомились с отцом и простили ему все свои обиды. Как оказалось, мужчину нашли журналисты одного из крупнейших телеканалов. Ему уже исполнилось 70 лет и проживает он в Одессе.Юлия и Екатерина лично с ним еще не познакомились, но активно поддерживают связь с отцом через Интернет. Сестры планируют этим летом съездить в Одессу, чтобы встретиться с ним лично. Стоит добавить, что девушкам было сложно воспринимать его как отца, но постепенно они нашли общий язык.