Роскомнадзор заблокирует более 15 млн. IP-адресов

Ранее Роскомнадзор потребовал от представителей Zello сначала получить все необходимые разрешения на использование этой программы в пределах России, чтобы можно было его использовать. Руководство сервиса отказалось это делать и в российском ведомстве решили сразу же пресечь это.В Zello нашли способ обхода блокировки путем использования серверов Amazon. Таким образом, если ведомство блокирует один адрес, то приложение сразу же может перейти на другой. В Роскомнадзоре поняли проблему и написали письмо всем сотовым операторам, в котором призвали их отключить доступ к самым основным ресурсам Amazon.Оказалось, что под блокировку попадает около 15 млн. IP-адресов. Это значит, что российские сайты, которые так или иначе связаны с одним из этих сервисов, могут навсегда потерять к ним доступ.