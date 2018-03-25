Роскомнадзор заблокирует более 15 млн. IP-адресов
Представители Роскомнадзора выдали указание сотовым операторам страны заблокировать все основные IP-адреса Amazon. Все дело в приложении Zello, которое предназначено для включения опции радиосвязи на смартфоне.
Ранее Роскомнадзор потребовал от представителей Zello сначала получить все необходимые разрешения на использование этой программы в пределах России, чтобы можно было его использовать. Руководство сервиса отказалось это делать и в российском ведомстве решили сразу же пресечь это.
В Zello нашли способ обхода блокировки путем использования серверов Amazon. Таким образом, если ведомство блокирует один адрес, то приложение сразу же может перейти на другой. В Роскомнадзоре поняли проблему и написали письмо всем сотовым операторам, в котором призвали их отключить доступ к самым основным ресурсам Amazon.
Оказалось, что под блокировку попадает около 15 млн. IP-адресов. Это значит, что российские сайты, которые так или иначе связаны с одним из этих сервисов, могут навсегда потерять к ним доступ.
Ранее Роскомнадзор потребовал от представителей Zello сначала получить все необходимые разрешения на использование этой программы в пределах России, чтобы можно было его использовать. Руководство сервиса отказалось это делать и в российском ведомстве решили сразу же пресечь это.
В Zello нашли способ обхода блокировки путем использования серверов Amazon. Таким образом, если ведомство блокирует один адрес, то приложение сразу же может перейти на другой. В Роскомнадзоре поняли проблему и написали письмо всем сотовым операторам, в котором призвали их отключить доступ к самым основным ресурсам Amazon.
Оказалось, что под блокировку попадает около 15 млн. IP-адресов. Это значит, что российские сайты, которые так или иначе связаны с одним из этих сервисов, могут навсегда потерять к ним доступ.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:05