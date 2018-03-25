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Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время своего концерта

Певец опубликовал в Instagram ролик, рассмешивший его подписчиков. Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время своего концерта, показав возможности смартфона в руках звезды во время селфи.

Исполнитель раздал много автографов после выступления, но потом убежал за кулисы с телефоном девушки, которая не смогла понять, что происходит. Она была настолько растерянной, что фанаты даже посочувствовали молодой особе. Позитивный сюжет быстро собрал большое количество сообщений от людей, назвавших Алексея Воробьева обаятельным хулиганом.

Алексей Воробьев разыграл поклонницу во время своего концерта


Пользователи сетей поинтересовались дальнейшей реакцией жертвы юмора после возвращения гаджета. Сам артист часто показывает свою креативность во время гастролей, а недавно он решил подбодрить публику и бросил снежок в своего коллегу.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:37
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