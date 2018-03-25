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В 2020 году Boeing выпустит первый палубный истребитель F/A-18 Super Hornet Block III

Как сообщает издание Aviation Week, в 2020 году на американском рынке военных истребителей появится первая палубная модификация F/A-18 Super Hornet Block III, разработчиком которой выступит компания Boeing. Известно, что представители ВМС США намерены приобрести 134 новых самолета подобного типа.

В 2020 году Boeing выпустит первый палубный истребитель F/A-18 Super Hornet Block III


На данный момент происходит обновление линейки палубных истребителей. Таким образом, в ближайшее десятилетие ВМС США уберут с оборота модели Hornet A, B, C и D. Им на смену придет обновленная модификация. Аппарат получит усиленную опцию защиты от радиостанций противника. Ресурс планера составит около девяти тысяч часов.

Также инженеры обратили внимание на топливные баки, изменения которых позволят увеличить дальность полета истребителя, а также обеспечат удобство заправки техники.

Для пилотов будет работать удобная система управления боевыми компонентами истребителя, а также сенсорный дисплей. Помимо этого разработчики установят на борт самолета инфракрасные датчики.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:35
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