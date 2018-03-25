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Слухи и новости «Дома-2»: Нелли Ермолаева считает младенца проверкой чувств; Артем Сорока заинтересовал сразу двух участниц

Появились свежие новости о «Доме-2» на 6 дней раньше эфиров.

Слухи и новости «Дома-2»: Нелли Ермолаева считает младенца проверкой чувств; Артем Сорока заинтересовал сразу двух участниц

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева совсем недавно родила малыша. Однако, несмотря на то, что молодая мамочка полна материнских забот, она не перестает уделять немало времени своему супругу.

По ее словам, если мужчину обделить женской лаской, то это может плохо сказаться на всей семье. Нелли полагает, что женщина не должна забывать про мужа из-за ребенка.

Женщины после родов зачастую напрочь забывают о супруге, что довольно часто приводит к разладу в браке. Нелли порекомендовала всем молодым мамочкам обязательно находить время для своей второй половинки.

Слухи и новости «Дома-2»: Нелли Ермолаева считает младенца проверкой чувств; Артем Сорока заинтересовал сразу двух участниц

Участник телестройки Артем Сорока время от времени создает движение на Острове любви, пытаясь всколыхнуть скучную атмосферу на проекте. На данный момент он плетет интриги вокруг сразу двух девушек.

Настя Ендальцева и Даша Друзьяк еще помнят старые обиды, и, вероятно, конфликт в скором времени может разгореться с новой силой. Однако сейчас участницы начали дружить и даже делиться впечатлениями от тропических остров.

Артем решил поссорить участниц, ведь привлек внимание их обеих. Парень понял, что Дарья очень вспыльчива, легко заводится, импульсивная, смелая, и совсем не умеет держать себя в руках. Поэтому все предпосылки для зрелищного спектакля имеются.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:03
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