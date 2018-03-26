В Кремле 26 марта вручат премии президента в области культуры
Церемония вручения премий президента РФ для молодых российских деятелей культуры, наград в области искусства/литературы за произведения для юношества/детей состоится в Кремле 26 марта.
Данная информация передана представителями пресс-службы главы российского государства. Церемонию традиционно приурочили ко Дню работника культуры, отмечаемому 25 марта». В прошлом году специальными премиями для молодых российских деятелей культуры удостоены были Софья Кондратьева, являющийся заместителем директора по научной работе архитектурно-археологического Природного музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской обл., Денис Родькин, выступающий солистом Большого театра, режиссёр Дина Великовская.
Награды за детские произведения получили Владимир Рецептер - худрук Государственного театрального Пушкинского центра в СПб, Владимир Чикишев - директор нижне-новгородского интерната для глухих детей, композитор Алексей Рыбников.
Данная информация передана представителями пресс-службы главы российского государства. Церемонию традиционно приурочили ко Дню работника культуры, отмечаемому 25 марта». В прошлом году специальными премиями для молодых российских деятелей культуры удостоены были Софья Кондратьева, являющийся заместителем директора по научной работе архитектурно-археологического Природного музея-заповедника «Дивногорье» Воронежской обл., Денис Родькин, выступающий солистом Большого театра, режиссёр Дина Великовская.
Награды за детские произведения получили Владимир Рецептер - худрук Государственного театрального Пушкинского центра в СПб, Владимир Чикишев - директор нижне-новгородского интерната для глухих детей, композитор Алексей Рыбников.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30