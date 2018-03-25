Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым внешним видом

Звезда позировала перед камерами со своими друзьями, надев белые кроссовки с обтягивающими лосинами и большой зимней курткой. Подписчики сразу заметили, что под верхней одеждой ничего нет кроме бюстгальтера, хотя оценили отличную фигуру Натальи Рудовой. Они считают такой стиль одежды странным, а также стали упрекать знаменитость в полном отсутствии стиля.Самые преданные фанаты решили повалить своего кумира, но остальные пользователи сетей были согласны с мнением критиков и тоже упомянули о мероприятии, где звезда позировала в наряде дизайнеров с ужасным фасоном. Люди не смогли оценить хвост на голове артистки вместо полагающихся локонов и тоже выразили свое негодование.