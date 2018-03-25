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Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым внешним видом

Актриса любит рэп и охотно посещает все вечеринки, а сейчас решила опубликовать в Instagram новое фото, сделанное на фестивале. Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым внешним видом и получила много негативных отзывов в свой адрес.

Звезда позировала перед камерами со своими друзьями, надев белые кроссовки с обтягивающими лосинами и большой зимней курткой. Подписчики сразу заметили, что под верхней одеждой ничего нет кроме бюстгальтера, хотя оценили отличную фигуру Натальи Рудовой. Они считают такой стиль одежды странным, а также стали упрекать знаменитость в полном отсутствии стиля.

Наталья Рудова шокировала поклонников нелепым внешним видом


Самые преданные фанаты решили повалить своего кумира, но остальные пользователи сетей были согласны с мнением критиков и тоже упомянули о мероприятии, где звезда позировала в наряде дизайнеров с ужасным фасоном. Люди не смогли оценить хвост на голове артистки вместо полагающихся локонов и тоже выразили свое негодование.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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