Xiaomi подарит счастливчику смартфон Redmi 5 Plus

Условия таковы, что желающим поучаствовать в конкурсе требуется найти в социальной сети «ВКонтакте» официальное российское сообщество компании Xiaomi, сделать репост конкурсной записи, а также написать под постом небольшой комментарий. В своем отзыве следует указать то, что больше всего нравится в этой модели китайского смартфона.Речь идет о модификации с 3/32 Гб памяти. В конкурсе будет разыгрываться модель черного цвета. Стоит отметить, что стоимость Xiaomi Redmi 5 Plus на рынке составляет 14 990 рублей.Таким образом, после выполнения указанных пунктов можно ожидать и надеется на удачу. Итоги розыгрыша будут оглашены 27 марта.Смартфон предложит пользователю 5,99-дюймовый дисплей Full HD+, 8-ядерный Snapdragon 625, GPU Adreno 506, камеры с разрешением 12 и 5 Мп, а также батарею на 4 тысяч мАч.