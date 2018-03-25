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Xiaomi подарит счастливчику смартфон Redmi 5 Plus

На территории России компания Xiaomi учредила конкурс, в рамках которого случайно выбранному победителю будет бесплатно вручено Redmi 5 Plus.

Xiaomi подарит счастливчику смартфон Redmi 5 Plus


Условия таковы, что желающим поучаствовать в конкурсе требуется найти в социальной сети «ВКонтакте» официальное российское сообщество компании Xiaomi, сделать репост конкурсной записи, а также написать под постом небольшой комментарий. В своем отзыве следует указать то, что больше всего нравится в этой модели китайского смартфона.

Речь идет о модификации с 3/32 Гб памяти. В конкурсе будет разыгрываться модель черного цвета. Стоит отметить, что стоимость Xiaomi Redmi 5 Plus на рынке составляет 14 990 рублей.

Таким образом, после выполнения указанных пунктов можно ожидать и надеется на удачу. Итоги розыгрыша будут оглашены 27 марта.

Смартфон предложит пользователю 5,99-дюймовый дисплей Full HD+, 8-ядерный Snapdragon 625, GPU Adreno 506, камеры с разрешением 12 и 5 Мп, а также батарею на 4 тысяч мАч.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:55
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