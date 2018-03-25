Поклонники уличили Анастасию Волочкову в обмане из-за поздравления с Вербным воскресеньем
Балерина опубликовала в Instagram сообщение, поздравив своих поклонников с Вербным воскресеньем. Они сразу уличили Анастасию Волочкову в обмане, написав об этом в комментариях.
Многие подписчики недоумевали, потому что такое событие состоится только на следующей неделе. Они даже заподозрили, что звезда решила заранее отметить праздник и даже не обратила внимания на дату. Недоброжелатели упомянули о зависимости Анастасии Волочковой и грядущем склерозе.
Пользователи сетей предположили, что артистка просто ошиблась, так что не стоит сразу набрасываться на нее с критикой. Некоторые фанаты советуют знаменитости заняться чтением книг вместо размышлений о своем величии. Сама она решила удалить пост, заметив много негативных сообщений читателей.
Многие подписчики недоумевали, потому что такое событие состоится только на следующей неделе. Они даже заподозрили, что звезда решила заранее отметить праздник и даже не обратила внимания на дату. Недоброжелатели упомянули о зависимости Анастасии Волочковой и грядущем склерозе.
Пользователи сетей предположили, что артистка просто ошиблась, так что не стоит сразу набрасываться на нее с критикой. Некоторые фанаты советуют знаменитости заняться чтением книг вместо размышлений о своем величии. Сама она решила удалить пост, заметив много негативных сообщений читателей.