Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду Настасьи Самбурской в стиле “80-х”

Звезда стояла на фоне Кремля в длинном платье и однотонном пальто, но подписчики были немного шокированы сюжетом. Некоторые лица отметили, что этот вариант не подходит Настасье Самбурской, потому что выглядит достаточно холодным и делает артистку неприступной и строгой особой. Самые преданные фанаты позитивно отнеслись к переменам и назвали своего кумира красавицей. Сама знаменитость не могла понять, чем на этот раз не угодила поклонникам, которые негативно реагируют на снимки с обнаженным телом.Пользователи сетей посоветовали ей отрастить волосы, а также поблагодарили за активность в сетях. Актриса всегда старается сообщать людям последние новости, связанные с ее работой или личной жизнью, не забывая при этом интриговать их своим эпатажным поведением.