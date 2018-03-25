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Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду Настасьи Самбурской в стиле “80-х”

Актриса решила удивить своих поклонников и опубликовала в Instagram фото, позируя перед камерами в стиле “80-х”. Однако они неоднозначно восприняли наряд Настасьи Самбурской, выразив разное мнение в комментариях.

Звезда стояла на фоне Кремля в длинном платье и однотонном пальто, но подписчики были немного шокированы сюжетом. Некоторые лица отметили, что этот вариант не подходит Настасье Самбурской, потому что выглядит достаточно холодным и делает артистку неприступной и строгой особой. Самые преданные фанаты позитивно отнеслись к переменам и назвали своего кумира красавицей. Сама знаменитость не могла понять, чем на этот раз не угодила поклонникам, которые негативно реагируют на снимки с обнаженным телом.

Поклонники неоднозначно отнеслись к наряду Настасьи Самбурской в стиле “80-х”


Пользователи сетей посоветовали ей отрастить волосы, а также поблагодарили за активность в сетях. Актриса всегда старается сообщать людям последние новости, связанные с ее работой или личной жизнью, не забывая при этом интриговать их своим эпатажным поведением.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:15
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