АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить на работу

Поклонникам «Дома-2» надоело наблюдать за молодым и самодовольным участником Антоном Шоки, поэтому они предложили организатором отправить парня на работу.

После того как Антон пришел на проект, он обрели себе как армию поклонников, так и большое количество тех, кто осуждает его образ жизни. Многим не нравится, что молодой человек, который еще толком ничего не достиг, ведет себя самоуверенно и нагло.

Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить на работу

Особенно когда Шоки приобрел такую бесплатную кормушку, как «Дом-2», он совсем зазвездился, по мнению зрителей. Чтобы хоть как-то опустить парня на землю, фанаты шоу предложили организаторам устроить его на работу, что он научился ценить чужой труд.

Ведь, как гласит известная поговорка: «хочешь накормить человека, дай ему удочку и научи рыбачить». Зато после несколько лет честного и упорного труда Антон сможет накопить на свое собственное жилье и крепко стоять на ногах. Правда, вряд ли Шоки согласится на такой вариант развития событий.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Слухи и новости «Дома-2»: Нелли Ермолаева считает
Стала известна стоимость внедорожника Lexus LX 570
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Александр Маршал потерял деньги из-за Гете
In Win представила новый корпус 101 TUF Gaming
ВВС Соединённых Штатов нанесли удары по
Наташа Королева встревожила поклонников своим
Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»
«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок посредством
В облаках над Флоридой были замечены огромные
Во время пожара ТЦ в Кемерово погибли животные
Андрей Григорьев-Аполлонов поздравил сына с днём
Huawei Mate 20 получит систему сканирования
Астробиологи назвали прибор для поиска внеземной
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Просмотреть все новости