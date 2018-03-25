Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить на работу

После того как Антон пришел на проект, он обрели себе как армию поклонников, так и большое количество тех, кто осуждает его образ жизни. Многим не нравится, что молодой человек, который еще толком ничего не достиг, ведет себя самоуверенно и нагло.Особенно когда Шоки приобрел такую бесплатную кормушку, как «Дом-2», он совсем зазвездился, по мнению зрителей. Чтобы хоть как-то опустить парня на землю, фанаты шоу предложили организаторам устроить его на работу, что он научился ценить чужой труд.Ведь, как гласит известная поговорка: «хочешь накормить человека, дай ему удочку и научи рыбачить». Зато после несколько лет честного и упорного труда Антон сможет накопить на свое собственное жилье и крепко стоять на ногах. Правда, вряд ли Шоки согласится на такой вариант развития событий.