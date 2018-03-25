Ученые: После удаления половины мозга человек продолжает вести полноценную жизнь
Британские ученые изучили медицинские данные и сделали выводы, что после удаления половины мозга человек продолжает вести полноценную жизнь. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Они не затрагивали темы изменения процессов, связанных с мышлением или поведением пациентов, но достаточное количество времени для адаптации позволяет остальным участкам органа взять на себя функции утерянных аналогов.
В основном, мозг может справиться с ситуацией, а человек после операции не становится инвалидом. Есть много примеров, когда его состояние здоровья улучшилось, что особенно относится к эпилепсии. После таких процессов данная категория лиц имеет одинаковые привычки, касающиеся бытовых вопросов.
Они не затрагивали темы изменения процессов, связанных с мышлением или поведением пациентов, но достаточное количество времени для адаптации позволяет остальным участкам органа взять на себя функции утерянных аналогов.
В основном, мозг может справиться с ситуацией, а человек после операции не становится инвалидом. Есть много примеров, когда его состояние здоровья улучшилось, что особенно относится к эпилепсии. После таких процессов данная категория лиц имеет одинаковые привычки, касающиеся бытовых вопросов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:35