Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях спортом на свежем воздухе
Фанаты Полины Гагариной обрадовались новости о том, что певица в скором времени может создать свой блог о занятиях на свежем воздухе. Оказалось, что подобные мысли посетили любимицу публики после первой за эту весну тренировки на улице.
Пользователи Сети знают, что Полина Гагарина много времени уделяет своему телу, заботясь не только о здоровом питании, но и о достаточном количестве физических нагрузок. Сегодня певица поспешила поделиться с поклонниками своими впечатлениями о первой за эту весу тренировке на открытом воздухе.
Гагарина обратила внимание на то, что на улицах стало появляться всё больше молодёжи, активно занимающейся воркаутом, а власти начали уделять особое внимание развитию специально оборудованных для этого мест и площадок. Увиденное, со слов певицы, натолкнуло её на мысли о создании собственного блога о тренировках на свежем воздухе.
Пользователи Сети знают, что Полина Гагарина много времени уделяет своему телу, заботясь не только о здоровом питании, но и о достаточном количестве физических нагрузок. Сегодня певица поспешила поделиться с поклонниками своими впечатлениями о первой за эту весу тренировке на открытом воздухе.
Гагарина обратила внимание на то, что на улицах стало появляться всё больше молодёжи, активно занимающейся воркаутом, а власти начали уделять особое внимание развитию специально оборудованных для этого мест и площадок. Увиденное, со слов певицы, натолкнуло её на мысли о создании собственного блога о тренировках на свежем воздухе.