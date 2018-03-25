Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях спортом на свежем воздухе

Пользователи Сети знают, что Полина Гагарина много времени уделяет своему телу, заботясь не только о здоровом питании, но и о достаточном количестве физических нагрузок. Сегодня певица поспешила поделиться с поклонниками своими впечатлениями о первой за эту весу тренировке на открытом воздухе.Гагарина обратила внимание на то, что на улицах стало появляться всё больше молодёжи, активно занимающейся воркаутом, а власти начали уделять особое внимание развитию специально оборудованных для этого мест и площадок. Увиденное, со слов певицы, натолкнуло её на мысли о создании собственного блога о тренировках на свежем воздухе.