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Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях спортом на свежем воздухе

Фанаты Полины Гагариной обрадовались новости о том, что певица в скором времени может создать свой блог о занятиях на свежем воздухе. Оказалось, что подобные мысли посетили любимицу публики после первой за эту весну тренировки на улице.

Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях спортом на свежем воздухе

Пользователи Сети знают, что Полина Гагарина много времени уделяет своему телу, заботясь не только о здоровом питании, но и о достаточном количестве физических нагрузок. Сегодня певица поспешила поделиться с поклонниками своими впечатлениями о первой за эту весу тренировке на открытом воздухе.

Гагарина обратила внимание на то, что на улицах стало появляться всё больше молодёжи, активно занимающейся воркаутом, а власти начали уделять особое внимание развитию специально оборудованных для этого мест и площадок. Увиденное, со слов певицы, натолкнуло её на мысли о создании собственного блога о тренировках на свежем воздухе.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:53
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