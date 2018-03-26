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Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет отцом

Иван Стебунов, являющийся известным актёром театра и кино, сообщил, что в ближайшее время у него намечается бракосочетание, а также что он вместе с возлюбленной ожидает рождение ребёнка.

Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет отцом

Недавно Иван Стебунов участвовал в телепрограмме «Однажды», где рассказал, что в скором времени станет супругом и отцом. Актёр познакомился с возлюбленной в театре Михаила Ефремова. По словам артиста, с тех пор они постоянно вместе и на работе, и дома. Пассия артиста также актриса театра, где в данное время работает Стебунов.

Молодые приняли решение узаконить свои отношения, но дату бракосочетания Иван держит пока в секрете. Также актёр оговорился, что в скором будущем надеется услышать в доме топот маленьких ножек, и поэтому поклонники артиста сразу же предположили, что его невеста беременна.

Стоит отметить, что в прошедшем году Стебунов снялся в киноленте «Крым», которая подняла огромный рейтинг по кассовым сборам.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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