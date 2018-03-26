Актер Иван Стебунов рассказал, что вскоре станет отцом

Недавно Иван Стебунов участвовал в телепрограмме «Однажды», где рассказал, что в скором времени станет супругом и отцом. Актёр познакомился с возлюбленной в театре Михаила Ефремова. По словам артиста, с тех пор они постоянно вместе и на работе, и дома. Пассия артиста также актриса театра, где в данное время работает Стебунов.Молодые приняли решение узаконить свои отношения, но дату бракосочетания Иван держит пока в секрете. Также актёр оговорился, что в скором будущем надеется услышать в доме топот маленьких ножек, и поэтому поклонники артиста сразу же предположили, что его невеста беременна.Стоит отметить, что в прошедшем году Стебунов снялся в киноленте «Крым», которая подняла огромный рейтинг по кассовым сборам.