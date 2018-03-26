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Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети Instagram

Анна Седокова, являющаяся известной украинской певицей, в рамках Instagram обнародовала ролик, на котором откровенно продемонстрировала на публику открытое декольте.

Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети Instagram


Анна Седокова покоряет фанатов выдающейся грудью в ярко выраженном декольте, которое она продемонстрировала в танце. На исполнительнице песен надеты в обтяжку рваные джинсы и облегающий чёрный топ. Это позволяет разглядеть как выдающийся бюст артистки, так и её ягодицы. Видеоролик танцующая знаменитость обнародовала на всеобщее обозрение общественности в своём микроблоге Instagram.

Ролик в течение суток смог собрать более 1,4 миллиона просмотров и свыше 730 оставленных восхищённых комментариев от многочисленных фанатов звезды. Это является колоссальным показателем в мире Instagram-блогеров. Многие подписчики восторгаются удивительной внешностью исполнительницы песен, которая родила и воспитывает троих детей.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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