Декольте Анны Седоковой покоряет просторы соцсети Instagram

Анна Седокова покоряет фанатов выдающейся грудью в ярко выраженном декольте, которое она продемонстрировала в танце. На исполнительнице песен надеты в обтяжку рваные джинсы и облегающий чёрный топ. Это позволяет разглядеть как выдающийся бюст артистки, так и её ягодицы. Видеоролик танцующая знаменитость обнародовала на всеобщее обозрение общественности в своём микроблоге Instagram.Ролик в течение суток смог собрать более 1,4 миллиона просмотров и свыше 730 оставленных восхищённых комментариев от многочисленных фанатов звезды. Это является колоссальным показателем в мире Instagram-блогеров. Многие подписчики восторгаются удивительной внешностью исполнительницы песен, которая родила и воспитывает троих детей.