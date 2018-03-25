Жители Владивостока обеспокоены поведением женщины из-за свалки возле ее дома
Пользователи сетей обсуждают сообщение, опубликованное жителями Владивостока. Они обеспокоены поведением женщины, устроившей возле своего дома на ул. Толстого свалку.
Она приносит сюда строительный мусор вместе с мешками, где собрана одежда и продуктами питания, после чего все оставляет во дворе. Бродячие животные собираются в этом месте и пугают соседей, которые уже устали писать жалобы и просто показали реальные фото этого места.
Некоторые люди посоветовали горожанам поговорить с виновницей проблемы, которая может нуждаться в помощи, после чего разобрать все мусорные завалы. Многие юзеры отметили, что ситуацию нужно решать быстро, потому что летом жители будут кроме собак и котов сражаться с насекомыми.
Она приносит сюда строительный мусор вместе с мешками, где собрана одежда и продуктами питания, после чего все оставляет во дворе. Бродячие животные собираются в этом месте и пугают соседей, которые уже устали писать жалобы и просто показали реальные фото этого места.
Некоторые люди посоветовали горожанам поговорить с виновницей проблемы, которая может нуждаться в помощи, после чего разобрать все мусорные завалы. Многие юзеры отметили, что ситуацию нужно решать быстро, потому что летом жители будут кроме собак и котов сражаться с насекомыми.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:05