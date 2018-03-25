Жители Владивостока обеспокоены поведением женщины из-за свалки возле ее дома

Она приносит сюда строительный мусор вместе с мешками, где собрана одежда и продуктами питания, после чего все оставляет во дворе. Бродячие животные собираются в этом месте и пугают соседей, которые уже устали писать жалобы и просто показали реальные фото этого места.Некоторые люди посоветовали горожанам поговорить с виновницей проблемы, которая может нуждаться в помощи, после чего разобрать все мусорные завалы. Многие юзеры отметили, что ситуацию нужно решать быстро, потому что летом жители будут кроме собак и котов сражаться с насекомыми.