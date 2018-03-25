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Жители Владивостока обеспокоены поведением женщины из-за свалки возле ее дома

Пользователи сетей обсуждают сообщение, опубликованное жителями Владивостока. Они обеспокоены поведением женщины, устроившей возле своего дома на ул. Толстого свалку.

Она приносит сюда строительный мусор вместе с мешками, где собрана одежда и продуктами питания, после чего все оставляет во дворе. Бродячие животные собираются в этом месте и пугают соседей, которые уже устали писать жалобы и просто показали реальные фото этого места.

Жители Владивостока обеспокоены поведением женщины из-за свалки возле ее дома


Некоторые люди посоветовали горожанам поговорить с виновницей проблемы, которая может нуждаться в помощи, после чего разобрать все мусорные завалы. Многие юзеры отметили, что ситуацию нужно решать быстро, потому что летом жители будут кроме собак и котов сражаться с насекомыми.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:05
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