Во время пожара ТЦ в Кемерово погибли животные зоопарка

Пожар начался в кинозале на 4 этаже торгового центра, а потом распространился на прочие этажи. В МЧС опасаются обрушения здания, что оно может задеть соседние строения. В результате пожара в итоге погибли женщина и трое детей. По разным данным в городские больницы было доставлено 15 - 26 пострадавших. Из «Зимней вишни» всего эвакуировали 100 человек. В торговом центре на 3 этаже находился контактный зоопарк, в котором находилось около 200 животных двадцати пяти видов. По всей видимости, все животные погибли.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по трем статьям: оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, нарушение требований пожарной безопасности, причинение смерти по неосторожности. Согласно предварительным данным, пожар случился вследствие неисправности электропроводки.