АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Во время пожара ТЦ в Кемерово погибли животные зоопарка

25 марта в центре Кемерово произошло возгорание торгового центра «Зимняя вишня».

Во время пожара ТЦ в Кемерово погибли животные зоопарка

Пожар начался в кинозале на 4 этаже торгового центра, а потом распространился на прочие этажи. В МЧС опасаются обрушения здания, что оно может задеть соседние строения. В результате пожара в итоге погибли женщина и трое детей. По разным данным в городские больницы было доставлено 15 - 26 пострадавших. Из «Зимней вишни» всего эвакуировали 100 человек. В торговом центре на 3 этаже находился контактный зоопарк, в котором находилось около 200 животных двадцати пяти видов. По всей видимости, все животные погибли.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по трем статьям: оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, нарушение требований пожарной безопасности, причинение смерти по неосторожности. Согласно предварительным данным, пожар случился вследствие неисправности электропроводки.
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тело мертвого пришельца на Луне привлекло
Сестры Колисниченко помирились с отцом, который
Xiaomi предлагает наушники Mi ANC Type-C In-Ear
Тим Кук настаивает на ужесточении правил
Ученые: Артефакт с головой царицы Хатшепсут
Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным
Слухи и новости «Дома-2»: Нелли Ермолаева считает
Стала известна стоимость внедорожника Lexus LX 570
На продажу выставлен один из пяти гибридов
Александр Маршал потерял деньги из-за Гете
In Win представила новый корпус 101 TUF Gaming
ВВС Соединённых Штатов нанесли удары по
Наташа Королева встревожила поклонников своим
Тимати похвастался новыми «каляками-маляками»
«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок посредством
В облаках над Флоридой были замечены огромные
Во время пожара ТЦ в Кемерово погибли животные
Андрей Григорьев-Аполлонов поздравил сына с днём
Huawei Mate 20 получит систему сканирования
Астробиологи назвали прибор для поиска внеземной
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей
Просмотреть все новости