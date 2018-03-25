Слухи и новости «Дома-2»: Лена Хромина больше не скучает по Саймону Марданшину; Алена Савкина рассказала о причинах ссор с Димой Дмитренко
Стали известны последние новости и слухи из жизни участников «Дома-2» на сегодняшний день.
Саймон Марданшин подтвердил, что покинул реалити-шоу «Дом-2». Парня очень разозлил тот факт, что Лена Хромина провела ночь в компании Глеба Жемчугова, и он бросился на девушку с кулаками, серьезно избив ее. Однако и этого ему показалось мало, после чего он стал душить возлюбленную, которая затем в течение нескольких часов не могла даже говорить.
После такого поведения и речи не было, что девушка последует вслед за Саймоном. Разумеется, Марданшин перегнул палку, и к Лене на этот счет никаких претензий быть не может. Поклонники телестройки согласились с организаторами в решении отправить парня за ворота, ведь в следующий раз он может кого-то поколечить.
На данный момент Хромина уже заигрывает с Антоном Шоки, а также устраивает кастинг. Однако, появились прошли слухи, что парень тоже покинул проект, а потому, Елена надеется на новых ухажеров, которые порадуют ее подарками и сюрпризами.
Алена Рапунцель рассказала, из-за чего у нее возникают скандалы с Дмитрием Дмитренко. По словам девушки, мужчина всячески пытается поссорить ее со старшей сестрой Ольгой. Участница телестройки уверена, что Дима считает ее главной конкуренткой.
Стоит отметить, что фанаты восприняли размышления Рапунцель-младшей с иронией, удивившись, что та собирается строить отношения лишь с Ильей Яббаровым.
Саймон Марданшин подтвердил, что покинул реалити-шоу «Дом-2». Парня очень разозлил тот факт, что Лена Хромина провела ночь в компании Глеба Жемчугова, и он бросился на девушку с кулаками, серьезно избив ее. Однако и этого ему показалось мало, после чего он стал душить возлюбленную, которая затем в течение нескольких часов не могла даже говорить.
После такого поведения и речи не было, что девушка последует вслед за Саймоном. Разумеется, Марданшин перегнул палку, и к Лене на этот счет никаких претензий быть не может. Поклонники телестройки согласились с организаторами в решении отправить парня за ворота, ведь в следующий раз он может кого-то поколечить.
На данный момент Хромина уже заигрывает с Антоном Шоки, а также устраивает кастинг. Однако, появились прошли слухи, что парень тоже покинул проект, а потому, Елена надеется на новых ухажеров, которые порадуют ее подарками и сюрпризами.
Алена Рапунцель рассказала, из-за чего у нее возникают скандалы с Дмитрием Дмитренко. По словам девушки, мужчина всячески пытается поссорить ее со старшей сестрой Ольгой. Участница телестройки уверена, что Дима считает ее главной конкуренткой.
Стоит отметить, что фанаты восприняли размышления Рапунцель-младшей с иронией, удивившись, что та собирается строить отношения лишь с Ильей Яббаровым.