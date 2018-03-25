27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi Band 3

Так в Шанхае должны показать трекер с 0,96-дюймовым дисплеем стандарта AMOLED, который будет слегка изогнутым. Внутреннюю электронику защитит корпус из металла. Он позволит человеку плавать под водой вместе с браслетом, а также защитит девайс от грязи и повреждений.Экран является сенсорным, что само по себе очень приятное дополнение. Также можно выделить модули беспроводной связи GPS и NFC. Подключение к смартфону и другим устройствам станет возможным благодаря включению модема Bluetooth 4.2 LE.Ремешок Xiaomi Mi Band 3 силиконовый и не вызывает неприятных ощущений. Он надежно фиксирует фитнес-трекер на руке.В продаже появится несколько цветовых решений. На данный момент неизвестно, какие цены предложит производитель на свою разработку.