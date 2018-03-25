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27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi Band 3

Во вторник компания Xiaomi анонсирует свой новый браслет для фитнеса под названием Xiaomi Mi Band 3. Данное устройство получит широкий выбор опций, а также защищенный корпус по стандарту IP68.

27 марта состоится презентация браслета Xiaomi Mi Band 3


Так в Шанхае должны показать трекер с 0,96-дюймовым дисплеем стандарта AMOLED, который будет слегка изогнутым. Внутреннюю электронику защитит корпус из металла. Он позволит человеку плавать под водой вместе с браслетом, а также защитит девайс от грязи и повреждений.

Экран является сенсорным, что само по себе очень приятное дополнение. Также можно выделить модули беспроводной связи GPS и NFC. Подключение к смартфону и другим устройствам станет возможным благодаря включению модема Bluetooth 4.2 LE.

Ремешок Xiaomi Mi Band 3 силиконовый и не вызывает неприятных ощущений. Он надежно фиксирует фитнес-трекер на руке.

В продаже появится несколько цветовых решений. На данный момент неизвестно, какие цены предложит производитель на свою разработку.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:55
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