Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением композиции группы «Любэ»

Перед выступлением Стас в шутку попросил гостей не прекращать есть, при этом внимательно слушать, а он постарается красиво спеть. Костюшкин был приглашён на день рождения Андрея Мерзликина, и вдруг артист вышел на сцену в народной рубашке для того чтобы спеть. Певец совместно с группой «После 11» исполнил песню коллектива «Любэ» под названием «Старый барин».Ранее в одном из шоу артист пел данную композицию, но фанаты остались недовольны его исполнением. На этот раз Стас справился с песней. Во время выступления на сцене находился армянский ведущий, невольно отвлекающий на себя внимание гостей. Вследствие чего лирическое исполнение композиции превратилось в забавное выступление двух певцов. Но зрители были крайне удовлетворены.