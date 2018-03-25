Стас Костюшкин покорил зрителей исполнением композиции группы «Любэ»
Стас Костюшкин, на праздновании дня рождения известного актёра Андрея Мерзликина, решил порадовать собравшихся гостей исполнением композиции «Старый барин» коллектива «Любэ».
Перед выступлением Стас в шутку попросил гостей не прекращать есть, при этом внимательно слушать, а он постарается красиво спеть. Костюшкин был приглашён на день рождения Андрея Мерзликина, и вдруг артист вышел на сцену в народной рубашке для того чтобы спеть. Певец совместно с группой «После 11» исполнил песню коллектива «Любэ» под названием «Старый барин».
Ранее в одном из шоу артист пел данную композицию, но фанаты остались недовольны его исполнением. На этот раз Стас справился с песней. Во время выступления на сцене находился армянский ведущий, невольно отвлекающий на себя внимание гостей. Вследствие чего лирическое исполнение композиции превратилось в забавное выступление двух певцов. Но зрители были крайне удовлетворены.
Перед выступлением Стас в шутку попросил гостей не прекращать есть, при этом внимательно слушать, а он постарается красиво спеть. Костюшкин был приглашён на день рождения Андрея Мерзликина, и вдруг артист вышел на сцену в народной рубашке для того чтобы спеть. Певец совместно с группой «После 11» исполнил песню коллектива «Любэ» под названием «Старый барин».
Ранее в одном из шоу артист пел данную композицию, но фанаты остались недовольны его исполнением. На этот раз Стас справился с песней. Во время выступления на сцене находился армянский ведущий, невольно отвлекающий на себя внимание гостей. Вследствие чего лирическое исполнение композиции превратилось в забавное выступление двух певцов. Но зрители были крайне удовлетворены.