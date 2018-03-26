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На продажу выставлен один из пяти гибридов Koenigsegg Agera S

В Японии на реализацию выставлен один из 5-ти гибридов версии Koenigsegg Agera S шведского производителя. Транспортное средство стало более уникальным, так как руль в нем расположен справа.

На продажу выставлен один из пяти гибридов Koenigsegg Agera S

Данный гиперкар оснащают пятилитровым двухтурбинным силовым агрегатом V8 на 1030 л.с. Двигатель осуществляет работу на 98-октановом горючем. Несмотря на уменьшение мощности, Koenigsegg Agera S способен преодолевать по-прежнему до 100 км/час за 2,9 секунды. Авто имеет максимальную скорость в 398 км/час. Кузов выполнили в оттенке синей матовой расцветки с черным интерьером. В свою очередь гиперкар представляет собой единственную модель в мире, обладающую панель приборов из надежного углеродного волокна, а также центральной консолью.

На сегодняшний день точная стоимость данного автомобиля держится пока в секрете. Между тем экспертами отмечается, что в данном случае речь ведётся в отношении нескольких миллионов долларов.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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