Тело мертвого пришельца на Луне привлекло внимание ученых

Фигура внеземного существа имеет конечности, а также соблюдены пропорции тела, в котором нет отклонений. На голове виднеется защитный шлем с козырьком, но сам эксперт также предполагает, что это может быть сломанная скульптура гуманоида.Пользователи сетей тоже были заинтригованы необычным сюжетом. Многие люди не сомневаются, что это настоящие останки инопланетянина, внешне немного напоминающего человека. Ученые пока предпочитаю не комментировать информацию.