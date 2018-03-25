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Тело мертвого пришельца на Луне привлекло внимание ученых

Пользователи сетей увидели новое видео, опубликованное исследователем streetcap1. На нем четко видно тело мертвого пришельца на Луне, которое привлекло внимание ученых.

Тело мертвого пришельца на Луне привлекло внимание ученых


Фигура внеземного существа имеет конечности, а также соблюдены пропорции тела, в котором нет отклонений. На голове виднеется защитный шлем с козырьком, но сам эксперт также предполагает, что это может быть сломанная скульптура гуманоида.



Пользователи сетей тоже были заинтригованы необычным сюжетом. Многие люди не сомневаются, что это настоящие останки инопланетянина, внешне немного напоминающего человека. Ученые пока предпочитаю не комментировать информацию.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:25
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