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Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на завтрак

Кумир огромной аудитории российских слушателей Алексей Воробьёв признался, что с самого детства привык есть сыр на завтрак. Певец полюбил молочный продукт благодаря всем известному мультфильму «Том и Джерри».

Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на завтрак

Публикации Алексея Воробьёва в Instagram обычно вызывают у фанаток массу восторга от одного только вида певца, но на этот раз он поделился с ними не просто снимком, а трогательными воспоминаниями о детстве. Артист опубликовал свою фотографию за завтраком, рассказав, что очень любит по утрам есть сыр, к которому привык ещё будучи ребёнком.

Оказалось, что в детстве Воробьёв, как и многие другие дети, очень любил популярный мультфильм «Том и Джерри», а так как мышонок постоянно ел сыр, маленький Алексей тоже постоянно бегал к маме на кухню за очередным ломтиком своего любимого лакомства.

В комментариях к публикации фолловеры согласились с тем, что «Том и Джерри» для многих стал одним из лучших мультфильмов, а также поддержали певца в его привычке есть молочные продукты на завтрак, ведь это очень полезно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:04
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