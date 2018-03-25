Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на завтрак

Публикации Алексея Воробьёва в Instagram обычно вызывают у фанаток массу восторга от одного только вида певца, но на этот раз он поделился с ними не просто снимком, а трогательными воспоминаниями о детстве. Артист опубликовал свою фотографию за завтраком, рассказав, что очень любит по утрам есть сыр, к которому привык ещё будучи ребёнком.Оказалось, что в детстве Воробьёв, как и многие другие дети, очень любил популярный мультфильм «Том и Джерри», а так как мышонок постоянно ел сыр, маленький Алексей тоже постоянно бегал к маме на кухню за очередным ломтиком своего любимого лакомства.В комментариях к публикации фолловеры согласились с тем, что «Том и Джерри» для многих стал одним из лучших мультфильмов, а также поддержали певца в его привычке есть молочные продукты на завтрак, ведь это очень полезно.