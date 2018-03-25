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Тим Кук настаивает на ужесточении правил конфиденциальности в социальных сетях

Тим Кук, являющийся директоров Apple Inc, на форуме в Пекине рассказал о проблемах конфиденциальности в социальных сетях. На форуме Кук призывал своих коллег сделать правила конфиденциальности более жесткими. Это поможет избежать злоупотреблением личной информации.
Тема на форуме была выбрана не случайно, а в связи со скандалом, который произошел из-за утечки информации пользователей Facebook. Тим Кук рассказал, что он знает, какие правила необходимо применить, чтобы не дать возможности личной информации людей попасть в чужие руки без согласия пользователей.

Тим Кук настаивает на ужесточении правил конфиденциальности в социальных сетях


Также, Кук отметил, что на самом деле каждый человек имеет доступ к информации о том, что просматривали пользователи в течение многих лет, о том, кто есть в его контактах, что ему нравится, и прочих личных вопросах. Директор Apple Inc рассказал, что ситуаций, которая произошла в Facebook, когда данные 50 миллионов пользователей попали в Cambridge Analytica, не должна больше повториться.
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Технологии
Добавил: Oleneva Сегодня, 18:15
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