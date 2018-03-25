Тим Кук настаивает на ужесточении правил конфиденциальности в социальных сетях

Тема на форуме была выбрана не случайно, а в связи со скандалом, который произошел из-за утечки информации пользователей Facebook. Тим Кук рассказал, что он знает, какие правила необходимо применить, чтобы не дать возможности личной информации людей попасть в чужие руки без согласия пользователей.Также, Кук отметил, что на самом деле каждый человек имеет доступ к информации о том, что просматривали пользователи в течение многих лет, о том, кто есть в его контактах, что ему нравится, и прочих личных вопросах. Директор Apple Inc рассказал, что ситуаций, которая произошла в Facebook, когда данные 50 миллионов пользователей попали в Cambridge Analytica, не должна больше повториться.