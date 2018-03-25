Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным способом бальзамирования

Ученые выяснили, что она была знатной особой во времена династии Мин. Останки прекрасно сохранились вместе с одеждой, а брови на лице не потеряли свой цвет. Тело находилось в каменной гробнице, но экспертов удивила странная коричневая жидкость, состав которой пока неизвестен.Находка пролежала в земле 700 лет и стала ценным экспонатом для ученых. Раньше они никогда не сталкивались с такими технологиями мумификации в древней стране, а потому исследования позволят открыть новые страницы в истории.