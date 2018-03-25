Китайские рабочие нашли древнюю мумию с необычным способом бальзамирования
Китайские рабочие из города Тайчжоу во время строительных работ нашли древнее захоронение. Там лежала мумия женщины, забальзамированная необычным способом.
Ученые выяснили, что она была знатной особой во времена династии Мин. Останки прекрасно сохранились вместе с одеждой, а брови на лице не потеряли свой цвет. Тело находилось в каменной гробнице, но экспертов удивила странная коричневая жидкость, состав которой пока неизвестен.
Находка пролежала в земле 700 лет и стала ценным экспонатом для ученых. Раньше они никогда не сталкивались с такими технологиями мумификации в древней стране, а потому исследования позволят открыть новые страницы в истории.
Ученые выяснили, что она была знатной особой во времена династии Мин. Останки прекрасно сохранились вместе с одеждой, а брови на лице не потеряли свой цвет. Тело находилось в каменной гробнице, но экспертов удивила странная коричневая жидкость, состав которой пока неизвестен.
Находка пролежала в земле 700 лет и стала ценным экспонатом для ученых. Раньше они никогда не сталкивались с такими технологиями мумификации в древней стране, а потому исследования позволят открыть новые страницы в истории.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:05