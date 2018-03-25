In Win представила новый корпус 101 TUF Gaming для игровых систем

Весь корпус выполнен в уникальном стиле «милитари». Также имеется светодиодная подсветка и оригинальная эмблема TUF Gaming Alliance. Боковую панель корпуса сделали из закаленного стекла. Габариты модификации составляют 445 × 226 × 480 мм.101 TUF Gaming позволяет устанавливать материнские платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Помимо этого там имеется сразу семь слотов расширения. Устанавливаемые в материнскую плату графические системы могут достигать длины в 421 мм.Также корпус вмещает в себя четыре накопителя – два 3,5-дюймовых и два 2,5-дюймовых. Или же можно установить четыре модуля 2,5-дюймового типа. Интересно, что интерфейс из двух портов USB 3.0 и аудиовходов было выведено наверх 101 TUF Gaming.Новинка предлагает много свободного места для установки кулеров и даже комбинированной системы охлаждения.