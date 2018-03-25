In Win представила новый корпус 101 TUF Gaming для игровых систем
Представители компании In Win анонсировали расширение модельной линейки корпусов для компьютерных систем. Так была презентована новая модификация под названием 101 TUF Gaming, в которую можно устанавливать игровую системную архитектуру.
Весь корпус выполнен в уникальном стиле «милитари». Также имеется светодиодная подсветка и оригинальная эмблема TUF Gaming Alliance. Боковую панель корпуса сделали из закаленного стекла. Габариты модификации составляют 445 × 226 × 480 мм.
101 TUF Gaming позволяет устанавливать материнские платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Помимо этого там имеется сразу семь слотов расширения. Устанавливаемые в материнскую плату графические системы могут достигать длины в 421 мм.
Также корпус вмещает в себя четыре накопителя – два 3,5-дюймовых и два 2,5-дюймовых. Или же можно установить четыре модуля 2,5-дюймового типа. Интересно, что интерфейс из двух портов USB 3.0 и аудиовходов было выведено наверх 101 TUF Gaming.
Новинка предлагает много свободного места для установки кулеров и даже комбинированной системы охлаждения.
Весь корпус выполнен в уникальном стиле «милитари». Также имеется светодиодная подсветка и оригинальная эмблема TUF Gaming Alliance. Боковую панель корпуса сделали из закаленного стекла. Габариты модификации составляют 445 × 226 × 480 мм.
101 TUF Gaming позволяет устанавливать материнские платы ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Помимо этого там имеется сразу семь слотов расширения. Устанавливаемые в материнскую плату графические системы могут достигать длины в 421 мм.
Также корпус вмещает в себя четыре накопителя – два 3,5-дюймовых и два 2,5-дюймовых. Или же можно установить четыре модуля 2,5-дюймового типа. Интересно, что интерфейс из двух портов USB 3.0 и аудиовходов было выведено наверх 101 TUF Gaming.
Новинка предлагает много свободного места для установки кулеров и даже комбинированной системы охлаждения.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45