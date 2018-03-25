Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать между ним и Анастасией Балинской

После того как Балинская передралась со всеми соперницами в борьбе за сердце Кудряшова, она добилась своего и получила полное внимание от молодого человека. Алексей отказал всем девушкам, даже более спокойным и женственным, чем Анастасия.Парень пообещал ей, что не будет ни с кем флиртовать или близко общаться, так как уже увидел, к чему может привести ревность Балинской. Поэтому Кудряшов сразу предостерег всех девушек, которые собрались приходить на «Дом-2» ради него, что не стоит вставать между ним и «сумасшедшей» Анастасией.Ведь, по словам молодого человека, после приезда на Поляну Балинская стала еще более нервной. Поэтому теперь Алексей старает не давать новых поводов для истерик девушка и старается ей во всем угождать.