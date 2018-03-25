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Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать между ним и Анастасией Балинской

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Кудряшев предостерег девушек, которые хотят придти на проект к нему, не мешать их отношениям с Анастасией Балинской.

После того как Балинская передралась со всеми соперницами в борьбе за сердце Кудряшова, она добилась своего и получила полное внимание от молодого человека. Алексей отказал всем девушкам, даже более спокойным и женственным, чем Анастасия.

Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать между ним и Анастасией Балинской

Парень пообещал ей, что не будет ни с кем флиртовать или близко общаться, так как уже увидел, к чему может привести ревность Балинской. Поэтому Кудряшов сразу предостерег всех девушек, которые собрались приходить на «Дом-2» ради него, что не стоит вставать между ним и «сумасшедшей» Анастасией.

Ведь, по словам молодого человека, после приезда на Поляну Балинская стала еще более нервной. Поэтому теперь Алексей старает не давать новых поводов для истерик девушка и старается ей во всем угождать.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:52
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