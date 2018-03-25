Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом через два месяца после рождения ребёнка
Сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер, поразила своих фанатов плоским животом, который она показала на недавнем ролике в одной из Сетей. Свою дородовую фигуру девушка смогла вернуть спустя два месяца после рождения ребёнка.
Раньше Кайли Дженнер обнародовала публикацию в корсете, помогающим тренировать талию, а также во время тренировок снимающим нагрузку со спины.
Оказывается, знаменитость активно старается вернуть свою форму, которая была до родов, что у неё отлично получается. На недавнем видеоролике в социальной сети сестра Кардашьян продемонстрировала свой плоский живот.
Раньше Кайли Дженнер обнародовала публикацию в корсете, помогающим тренировать талию, а также во время тренировок снимающим нагрузку со спины.
Оказывается, знаменитость активно старается вернуть свою форму, которая была до родов, что у неё отлично получается. На недавнем видеоролике в социальной сети сестра Кардашьян продемонстрировала свой плоский живот.