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Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом через два месяца после рождения ребёнка

Сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер, поразила своих фанатов плоским животом, который она показала на недавнем ролике в одной из Сетей. Свою дородовую фигуру девушка смогла вернуть спустя два месяца после рождения ребёнка.

Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом через два месяца после рождения ребёнка

Раньше Кайли Дженнер обнародовала публикацию в корсете, помогающим тренировать талию, а также во время тренировок снимающим нагрузку со спины.

Оказывается, знаменитость активно старается вернуть свою форму, которая была до родов, что у неё отлично получается. На недавнем видеоролике в социальной сети сестра Кардашьян продемонстрировала свой плоский живот.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:25
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