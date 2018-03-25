Наташа Королева встревожила поклонников своим отдыхом со слезами на глазах
Певица опубликовала в Instagram ролик, встревоживший ее поклонников. Наташа Королева показала им свой отдых со слезами на глазах, после чего многие люди считают, что звезда находится на грани нервного срыва.
Исполнительница отметила, что самым прекрасным моментом становится возможность просто полежать и отключить свое сознание от проблем огромного мира. Подписчики сразу решили, что артистка сильно устала, и стали писать позитивные сообщение, чтобы поднять ей настроение.
Недоброжелатели обратили внимание, что Наташа Королева сильно постарела и сейчас напоминает женщину в преклонном возрасте.
Пользователи сетей предположили, что виновником возникшей ситуации стал ее супруг Сергей Глушко, исполнивший провокационный эротический танец с незнакомкой. Они посоветовали звезде не реагировать на неприятную ситуацию, после чего нелестно отозвались о поведении избранника.
Исполнительница отметила, что самым прекрасным моментом становится возможность просто полежать и отключить свое сознание от проблем огромного мира. Подписчики сразу решили, что артистка сильно устала, и стали писать позитивные сообщение, чтобы поднять ей настроение.
Недоброжелатели обратили внимание, что Наташа Королева сильно постарела и сейчас напоминает женщину в преклонном возрасте.
Пользователи сетей предположили, что виновником возникшей ситуации стал ее супруг Сергей Глушко, исполнивший провокационный эротический танец с незнакомкой. Они посоветовали звезде не реагировать на неприятную ситуацию, после чего нелестно отозвались о поведении избранника.