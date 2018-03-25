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Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода Саймона Марданшина с «Дома-2»

Участница телепроекта «Дом-2» Елена Хромина сильно переживает из-за ухода Саймона Марданшина, что даже не хочет есть и вставать с постели.

Когда было принято решение о том, что Саймона необходимо отправить домой, Лена заявляла, что это будет правильно и ей без него будет лучше. Однако спустя пару дней девушка поняла, что уже не представляет своей жизни без Марданшина.

Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода Саймона Марданшина с «Дома-2»

Хромина, по всей видимости, уже забыла обо всех ссорах и рукоприкладстве молодого человека, так как теперь скучает по нему. Она даже впала в депрессию. Лена призналась ,что ей совсем не хочется вставать с постели, идти есть, потому что с уходом Саймона потеряла ко всему интерес.

Участница уверена, что это настоящая болезнь, похожая на зависимость. Хромина пока не понимает, как ей дальше быть: то ли попытаться вернуть Марданшина, то ли забыть его окончательно. Однако девушка уверена в одном, что мужчина не изменится, а терпеть его грубое отношение она больше не намерена.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:43
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