Телезрители уверены, что Илья Яббаров выбрал себе удачную партию на проекте
Зрители шоу «Дом-2» считают, что участник Илья Яббаров выбрал удачную партию в лице сестры Ольги Рапунцель Алены.
После того как Илья вернулся на проект он, по мнению телезрителей, пытается здесь как можно дольше продержаться. Поэтому мужчина старается активно себя проявлять, чтобы избежать возможности вылета с «Дома-2».
Чтобы окончательно закрепиться, Яббаров решил начать отношения с сестрой Ольги Рапунцель. Алена девушка скромная, послушная, даже с творчеством Ильи знакома. Да и фамилия у нее уже знаменитая благодаря поведению старшей сестры.
К тому же сама Ольга, даже уйдя в декрет, не собирается отсиживаться без внимания, поэтому постоянно напоминает о себе многочисленными скандалами с Аленой и Ильей. В этой ситуации выгодно всем: и Рапунцель, и Яббарову, так как их фамилии постоянно на слуху у зрителей.
Так что мужчина не прогадал, что выбрал себе Алену, ведь благодаря ее родственникам ему удается повышать свои рейтинги, а значит и зароботок.
После того как Илья вернулся на проект он, по мнению телезрителей, пытается здесь как можно дольше продержаться. Поэтому мужчина старается активно себя проявлять, чтобы избежать возможности вылета с «Дома-2».
Чтобы окончательно закрепиться, Яббаров решил начать отношения с сестрой Ольги Рапунцель. Алена девушка скромная, послушная, даже с творчеством Ильи знакома. Да и фамилия у нее уже знаменитая благодаря поведению старшей сестры.
К тому же сама Ольга, даже уйдя в декрет, не собирается отсиживаться без внимания, поэтому постоянно напоминает о себе многочисленными скандалами с Аленой и Ильей. В этой ситуации выгодно всем: и Рапунцель, и Яббарову, так как их фамилии постоянно на слуху у зрителей.
Так что мужчина не прогадал, что выбрал себе Алену, ведь благодаря ее родственникам ему удается повышать свои рейтинги, а значит и зароботок.