Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей сетей своей находчивостью

Люди опубликовали снимок необычного трофея животного, который не смог доказать свою преданность и найти для них привычную добычу. Рыжий красавец решил показать свои логические способности и смекалку, так что исправил ситуацию другим путем.Он посчитал, что чайный пакет не сильно отличается от грызунов, потому что тоже имеет хвост и подобие тела. Его можно принести владельцам и сохранить кошачье достоинство. Юзеры долго смеялись над такой ситуацией, отметив, что ритуал был соблюден, а детали уже не столь важны.