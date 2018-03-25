АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кошки пришли на нашу планету с Сириуса и имеют в организме геном пришельцев
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей сетей своей находчивостью

Любимые питомцы не могут избавиться от своих охотничьих инстинктов в домашних условиях, принося хозяевам пойманных мышей или тараканов. Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей сетей своей находчивостью.

Люди опубликовали снимок необычного трофея животного, который не смог доказать свою преданность и найти для них привычную добычу. Рыжий красавец решил показать свои логические способности и смекалку, так что исправил ситуацию другим путем.

Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей сетей своей находчивостью


Он посчитал, что чайный пакет не сильно отличается от грызунов, потому что тоже имеет хвост и подобие тела. Его можно принести владельцам и сохранить кошачье достоинство. Юзеры долго смеялись над такой ситуацией, отметив, что ритуал был соблюден, а детали уже не столь важны.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
AliExpress предлагает купить Xiaomi Mi A1 дешевле
Google вложит 300 миллионов долларов в поддержку
Фанаты уверены, что Антона Шоки следует устроить
Полина Гагарина хочет создать блог о занятиях
В апреле в России стартуют продажи китайского
Исследователи: Дети из состоятельных семей
Обновленный пикап Dongfeng Rich появился в продаже
На Камчатке трехлетнюю девочку убило упавшей с
Анастасия Волочкова выразила соболезнования
Toyota прогнозирует замену дизельных автомобилей
Слухи и новости «Дома-2»: Лена Хромина больше не
Кайли Дженнер поразила фанатов плоским животом
В сеть выложили рендеры «заряженной» и новой
Facebook тайно собирает данные звонков и
Ученые выделили регионы, которые может накрыть
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала
Алексей Воробьёв с детства привык есть сыр на
Канадец сорвал джек-пот и заработал 12 миллионов
Рита Дакота рассказала поклонникам о своем
Алексей Кудряшов попросил девушек не вставать
Девушка из Нижнего Новгорода в честь 30-летия
В продажу вышла материнская плата Supermicro
Певица Бейонсе порадовала поклонников благородным
ЗОЖ вызывает у Юлии Высоцкой невольную агрессию
Лена Хромина впала в депрессию из-за ухода
ИИ Microsoft Bing смог угадать практически всех
Глюкоза посылает своим поклонникам в Instagram
Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей
В Челябинской области ученые нашли артефакты с
Телезрители уверены, что Илья Яббаров выбрал себе
Просмотреть все новости