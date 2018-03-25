Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей сетей своей находчивостью
Любимые питомцы не могут избавиться от своих охотничьих инстинктов в домашних условиях, принося хозяевам пойманных мышей или тараканов. Кот сломал все стереотипы и покорил пользователей сетей своей находчивостью.
Люди опубликовали снимок необычного трофея животного, который не смог доказать свою преданность и найти для них привычную добычу. Рыжий красавец решил показать свои логические способности и смекалку, так что исправил ситуацию другим путем.
Он посчитал, что чайный пакет не сильно отличается от грызунов, потому что тоже имеет хвост и подобие тела. Его можно принести владельцам и сохранить кошачье достоинство. Юзеры долго смеялись над такой ситуацией, отметив, что ритуал был соблюден, а детали уже не столь важны.
Люди опубликовали снимок необычного трофея животного, который не смог доказать свою преданность и найти для них привычную добычу. Рыжий красавец решил показать свои логические способности и смекалку, так что исправил ситуацию другим путем.
Он посчитал, что чайный пакет не сильно отличается от грызунов, потому что тоже имеет хвост и подобие тела. Его можно принести владельцам и сохранить кошачье достоинство. Юзеры долго смеялись над такой ситуацией, отметив, что ритуал был соблюден, а детали уже не столь важны.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:35