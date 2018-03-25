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«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок посредством ресурсных центров

Большегруз «КАМАЗ» поколения К5 выйдет в скором времени на рынок благодаря ресурсным центрам, которые продолжают открываться по всей России. Об этом накануне сообщили в пресс-центре российского автоконцерна «КАМАЗ».

«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок посредством ресурсных центров


Андрей Игнатьев — генеральный директор ТФК «КАМАЗ» рассказал, что ресурсные центры облегчают управление каналами продаж. За ними закреплены дилеры и предприятия, на которых изготавливается продукция. По словам гендиректора, дилеры занимаются реализацией техники, однако они не могут иметь 300-400 наименований продукции. Вот именно для этого и нужны ресурсные центры, где могут находиться все модели, спецнадстройки, прицепы и так далее.

На базе ресурсных центров автоконцерн «КАМАЗ» планирует проводить Дни открытых дверей, Дни клиента, тест-драйвы и другие мероприятия. Также в ресурсных центрах будут обучать персонал, который получит высокую квалификацию. В будущем в ресурсных центрах появится поддержка приложений и онлайн-систем по записи и отслеживанию автомобилей.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:25
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