«КАМАЗ» поколения К5 выйдет на рынок посредством ресурсных центров

Андрей Игнатьев — генеральный директор ТФК «КАМАЗ» рассказал, что ресурсные центры облегчают управление каналами продаж. За ними закреплены дилеры и предприятия, на которых изготавливается продукция. По словам гендиректора, дилеры занимаются реализацией техники, однако они не могут иметь 300-400 наименований продукции. Вот именно для этого и нужны ресурсные центры, где могут находиться все модели, спецнадстройки, прицепы и так далее.На базе ресурсных центров автоконцерн «КАМАЗ» планирует проводить Дни открытых дверей, Дни клиента, тест-драйвы и другие мероприятия. Также в ресурсных центрах будут обучать персонал, который получит высокую квалификацию. В будущем в ресурсных центрах появится поддержка приложений и онлайн-систем по записи и отслеживанию автомобилей.